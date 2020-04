“Real, Haaland subito a Madrid e Mbappé nel 2021”

Secondo quanto riporta Marca, Florentino Perez sarebbe pronto a fare follie per l’attacco delle merengues: 75 milioni per il centravanti e poi l’assalto al francese del Psg.Haaland quest’anno, Mbappé il prossimo: il progetto Real Madrid per l’attacco lo svela l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca, che sbatte in prima pagina i due attaccanti e prossimi ‘galactici’ nella collezione di Florentino Perez. Come argomenta il giornale iberico sarebbe il reparto offensivo quello dove fare gli investimenti maggiori per il futuro della Casa Blanca e il presidentissimo avrebbe individuato nei due giovanissimi talenti i pilastri madridisti degli anni a venire.A Zidane serve un centravanti, un 9, un uomo d’area: la partenza di Cristiano Ronaldo ha dimezzato la capacità realizzativa delle merengues e le soluzioni trovate finora non sono state all’altezza: Benzema ha 32 anni e, nonostante il decennio di gol che si porta dietro – miglior goleador della Champions dopo CR7 e Messi e pupillo da sempre di Perez – non ha più la forza di caricarsi addosso la squadra anche perché con Cristiano era abituato a fare un lavoro di intelligenza e raccordo, non di goleador; Jovic è stato un grande flop a Madrid ed è dichiaratamente in uscita – su di lui è forte l’interessamento del Napoli; Mariano Diaz infine non è stato mai in grado di elevarsi a livello dei titolari. Ecco perché Haaland – 19 anni e 40 gol in stagione di dote – è il prescelto per quest’estate, visto che Raiola si appresta a sbarcare in grande stile in sede forte della clausola fatta firmare al Borussia Dortmund al momento del trasferimento del norvegese: 75 milioni per il cartellino, valida solo per i grandi club.Questo in attesa del 2021, quando dovrebbe realizzarsi il grande sogno di Zizou e di Florentino: strappare ai petrodollari del Psg Kylian Mbappé e portarlo nella capitale spagnola. Il Real è da sempre sogno dichiarato dell’attaccante e per realizzarlo basterà non rinnovare il contratto con il club parigino – pronto però a una vera guerra economica e legale – e arrivare con un anno di scadenza all’estate 2021 per forzare il trasferimento.fonte Corriere dello Sport