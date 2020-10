Il giornalista Filippo Morici è intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione condotta da Giovanni Capuano.

“Real Madrid e Barcellona sono in autentica crisi economica. Erano abituate a fare un terzo del fatturato nel match day e per questo il Barca ha chiesto ai giocatori di ridursi lo stipendio, ma i giocatori non hanno accettato…“