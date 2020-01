Razzismo:insulti a Sterling, tifoso City 5 anni senza stadio

Cara Italia, impara se puoi!Episodio in Premier nel 2018, supporter aveva ammesso i fatti!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Un tifoso del Manchester City è stato bandito dallo stadio per cinque anni per insulti razzisti nei confronti dell’attaccante del club Raheem Sterling. Ian Baldry, 58 anni, ha ammesso, in occasione del match di Premier League tra City e Bournemouth nel dicembre 2018, di aver rivolto dagli spalti frasi razziste al giocatore inglese mentre esultava per il gol. Al tifoso, oltre all’esclusione dallo stadio, è stato imposto di svolgere 200 ore di servizi sociali e il pagamento delle spese processuali (circa 200 euro).