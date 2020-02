Razzismo, cori discriminatori contro Napoli nella sfida con la Sampdoria

Si sono uditi indistintamente, soprattutto nel secondo tempo della gara tra blucerchiati e azzurri, ma l’arbitro, La Penna di Roma, non è mai intervenuto facendo proseguire il gioco.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it – Cori di discriminazione territoriale contro il Napoli ed i suoi tifosi durante Sampdoria-Napoli. Soprattutto nel secondo tempo della partita, infatti, si sono uditi indistintamente cori discriminatori che inneggiavano al Vesuvio e al colera lanciati dagli ultrà blucerchiati. I cori, ripetuti ed insistenti durante la partita, sono partiti dalla Gradinata Sud ma il direttore di gara, La Penna di Roma, non è intervenuto facendo proseguire la gara nonostante le offese del pubblico del Ferraris a Napoli e ai suoi sostenitori.