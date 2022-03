Ravezzani: “Napoli-Milan a Orsato? Uno vale l’altro

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, queste le sue parole:

“Orsato in Napoli-Milan? Uno vale l’altro, parliamo comunque di un arbitro internazionale. A me fa arrabbiare solo quando un arbitro commette errori enormi. Però più ci si lamenta peggio è. Fa indispettire solo la categoria, lamentarsi diventa controproducente. Quando Maldini ha detto che bisogna capirne di calcio riferendosi a Guida, l’arbitro come si sentirà ad arbitrare di nuovo il Milan? Non credo allo stesso modo”.

Sulla questione Superlega: “Superlega? Se non prendiamo coscienza che va riformato il calcio, i campionati non si va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di più Napoli-Milan e meno Milan-Udinese, con tutto il rispetto. Non vuole dire escludere l’Udinese, ma rifare il campionato dando più spettacolo non solo 2-3 volte l’anno ma 6-7. Il Milan si è lamentato che per colpa dell’arbitro si è giocato solo 45 minuti nell’ultimo match. Genoa-Inter si è giocata 44 minuti. L’arbitro era Chiffi, considerato ormai abbastanza esperto”.

Ravezzani propone più big match: “Siamo di fronte a un calcio che non riesce a garantire più spettacolo. La risposta è quella di fare in modo che le grandi squadre si incrocino di più e che con le somme di denaro si premino anche le piccole squadre. Mi piacerebbe vedere 6 derby e un solo Milan-Udinese. Il futuro è creare emozione attraverso dei sistemi”.

Ipotesi playoff a fine campionato che non va sottovalutata: “Fino a 20 anni fa andava in Coppa dei Campioni solo chi vinceva il campionato. Oggi chi arriva quarto come la Juventus lo scorso anno fa i salti come grilli che festeggia dato che arriva in Champions. Gli ascolti fatti quella sera lì sono stati spaventosi, c’era tutta l’Italia che per una ragione o un’altra era incollata alla tv per vedere cosa succedeva. Ecco perché bisogna riformare i campionati. Immaginiamo se avessimo la garanzia, comunque vada Napoli-Milan, che avremo a fine stagione di nuovo la prima contro la sesta, la seconda contro la quinta. Una finale tra queste squadre sarebbe spettacolo puro, stadi pieni, diritti televisivi ed emozioni incredibili”.

Ravezzani su Juventus, Napoli e Milan: “Juventus? Se vinci così va bene, se giochi in questo modo non va bene. Napoli-Milan? Secondo me quando i rossoneri vengono aggrediti giocano meglio. Mi aspetto una bella partita, voto per il pareggio”.

