Ravezzani a “Gamba tesa” su Mancini (Roma): “Il piu’ antisportivo della serie A…”

Fabio Ravezzani (Telelombardia) attacco duro al calciatore della Roma, ecco le parole, davvero dure, del giornalista milanese:

Prenderà sicuramente due giornate di squalifica Moise Keane dopo il calcione rifilato a 40″ dal suo ingresso in campo al romanista Mancini ma secondo Fabio Ravezzani andrebbe punito anche il difensore giallorosso. Il direttore di TeleLombardia scrive un tweet al veleno sul suo profilo+

Si discettava ieri in studio sul fatto che Mancini sia il calciatore più antisportivo e provocatore della A. Il tutto con la colpevole compiacenza degli arbitri. Ieri con la Juve lo ha ampiamente confermato. Così come Kean ha confermato di essere l’attaccante più inaffidabile.

Fioccano le reazioni:

“Mancini se la gioca con Barella“, oppure: “Mancini ha più gialli che presenze perché dici con la compiacenza degli arbitri?” e ancora: “Non ho mai sentito simili disanime su Cuadrado o Chiellini, ma ok” e poi: “Mou sconterà la squalifica dopo la Juve, Mancini entrerà nel mirino degli arbitri dopo la Juve, e così la classifica, le penalizzazioni di altre squadre, e nel calcio si riparlerà di giustizia quando noi non ci saremo più, perchè saremo spero in Superleague“

C’è chi osserva: “Kean ha ovviamente sbagliato nella reazione, ma quando ci renderemo conto che Mancini ha dei seri problemi mentali sarà sempre troppo tardi. Ha una carriera ricchissima di provocazioni infami. E non voglio pensare peggio” e poi: “Kean inaffidabile ma reazione comunque umana se ti trattengono costantemente per i capelli, ma Mancini caso vuole che prenda sempre di mira i calciatori di colore” e infine: “Purtroppo giocatori provocatori simili fanno parte del calcio e ricordiamo anche Materazzi era così poi divento campione del Mondo per cui …”.

