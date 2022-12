Ravanelli: “Campionato chiuso? Se il Napoli perde con l’Inter…”

Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando, tra i tanti temi toccati, anche della corsa Scudetto che vede il Napoli in fuga. Penna Bianca, che nel corso della sua lunga carriera, è stato a lungo protagonista di cavalcate verso il tricolore con la Juventus, sa che basta pochissimo per far svoltare una stagione.

Il Napoli, che nella prima parte di campionato ha dominato in lungo e in largo sia in Italia che in Europa, è chiamato a un tour de force che lo vedrà impegnato da subito in big match che faranno capire se la squadra di Spalletti vuole ricominciare da dove ha lasciato oppure ci sarà un inversione di tendenza. I partenopei affronteranno subito l’Inter a Milano e poi, dopo la Samp a Genova, giocheranno contro la Juventus al “Maradona”. Un inizio non proprio morbido per la capolista del campionato, che per Ravanelli sarà fondamentale per chiudere definitivamente il discorso oppure riaprirlo inaspettatamente:

“La classifica dice che la squadra di Spalletti sia la grande favorita per lo scudetto, ma non ha già vinto. In tal senso la prossima giornata sarà importante, quasi decisiva. Il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro: vincendo manderebbe un segnale probabilmente definitivo, perdendo darebbe invece speranza a tutte le inseguitrici. Dal secondo al quinto posto la classifica è davvero corta, quindi secondo me, se il Napoli rallenta, possono ancora emergere tutte. Milan, Juventus, Inter e Lazio.”

Tutte dentro in caso di sconfitta dei partenopei? Forse, ma di certo è che questi Mondiali anomali hanno creato un’incognita assolutamente inedita su come ripartirà la Serie A, ultimo campionato tra i maggiori europei a rimettersi gli scarpini:

“Il campionato è ancora molto lungo. E c’è stata questa sosta invernale anomala, che non c’era mai stata prima. Dipenderà anche da chi carburerà prima”.

