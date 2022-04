Rassegna Stampa: PRIME PAGINE QUOTIDIANI DOMENICA 17 APRILE

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa dei quotidiani di domenica 17 Aprile 2022, Serena e Santa Pasqua a tutti voi da persemprenapoli.it

La Gazzetta dello Sport: Il Derby vale tutto

Inter e Milan il duello vale doppio, chi vince puo’ prendere lo slancio per lo scudetto. Ecco piani, mosse e giocatori chiave di Inzaghi e Pioli. Nel taglio basso a destra invece troviamo un titolo che riguarda gli azzurri Napoli-Roma La prova dei 9, Spalletti spera con Osimhen, ma c’e’ Abrham

Corriere dello Sport: <<Crediamoci ancora>>

Caccia a Milan e Inter domani al Maradona (19) LA finale con la Roma. Spalletti promette: “Il Napoli non si piega” . Luciano carico “Tanti punti buttati via ma dobbiamo insistere” Lozano ed Insigne con Osimhen, torna Anguissa.

Il Mattino: I soldati Inglesi in Ucraina

In campo lòe forze speciali per addestrare la resistenza. E Mosca mette Johnson al bando. Vendetta di Putin per la nave affondata missili su Kiev. L’obiettivo e il bunker di Zelensky

La Repubblica: Trasporti, il calvario di Pasqua “Rinasce il Turismo, servizi ko”

