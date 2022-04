Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DI LUNEDI 25 APRILE 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine del 25 Aprile 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Milan Infinito

Ribalta la Lazio e derby scudetto. Tonali al 92′ segna1-2, controsorpasso Pioli.Caso Acerbi, insulti social per il sorriso al gol del KO. C’E’ intanto, di spalla, Allegri che sorride, Occasione Sorpasso e Caccia al 3°posto per la Juve. Infatti, il Napoli crolla ad Empoli (3a2)…e c’e’ BUFERA IN CASA NAPOLI…

Il Corriere dello Sport: << Solo colpa mia>>

Incredibile capitombolo dopo il doppio vantaggio, scudetto addio. Napoli crolla ad Empoli 3 a 2 Spalletti s’immola squadra punita. Segna Mertens e raddoppia Insigne, poi arriva il crollo Meret che errore. Il club, da domani ritiro permanente…intanto arrivano voci su De Zerbi ed Italiano.

Il Mattino: Macron, il bis rilancia l’Europa

Vittoria netta nel ballottaggio contro Le Pen “Dovremo rispondere alla rabbia del paese” Marine non si arrende e gia pensa alle politiche.Sollievo a Bruxelles. Draghi “UE piu’ forte”—La pagina sportiva invece titola IN CASTIGO. Figuraccia degli azzurri ad Empoli, in vantaggio 2 a0 si fa rimontare e superare da un Empoli mai domo fino al 98′.Squadra in ritiro permanente, Spalletti non piu sicuro di restare

Il Roma: VERGOGNATEVI

Il Napoli passa dallo 0-2 al 3-2 con l’Empoli. Spalletti ed il club ordinano il ritiro da domani. In Serie B, oggi alle 18 Benevento-Ternana

