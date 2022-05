Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 9 MAGGIO 2022

Buongiorno a tutti, per voi la rassegna stampa e le prime pagine di lunedì 9 maggio 22. Buona lettura da persemprenapoli.

La Gazzetta dello Sport: Profumo di Scudetto

Profumo di scudetto in casa Milan, dopo la vittoria di ieri al Bentegodi di Verona, dopo essere andati sotto con il Gol di Faraoni, prova di forza del Milan che vai in gol due volte con Tonali, ottima la sua prova, e chiude Florenzi. Pioli alla fine esprime con una “Dichiarazione d’ amore” la sua gioia verso la squadra; “Sono innamorato dei miei ragazzi”. Inchiave slvezza, la Salernitana, dopo una tosta contro il Cagliari, viene beffata al 97′ da un gol di Altara. Tutto rinviato al prossimo turno, ma e’ davvero Una Salvezza da Brividi

Il Corriere dello Sport: Il Napoli sul Filo

Si accende il Mercato in casa Napoli. Sono in tanti a dover affrontare il nodo rinnovi, con ADL che ha deciso di abbassare il monte ingaggi del 30%, ed lcuni hanno gia’ il cartellino “Vendesi” , con cifre grosse per chi vuole pescare nella bottega azzurra. Fabian Ruiz, Osimhen, Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, ed anche insigne ed Ospina, questi ultimi per fine contratto. Insomma una squadra che andra rifatta, sempre che le offerte che giungeranno saranno congrue alle richieste. Nel frattempo, il tempo passa e di nuovi acquisti c’e’ ne solo uno…Kvaraskhelia della Dinamo Batuni(Georgia)

Il Mattino: Rivoluzione tra i pali, Meret ed Ospina lasciano il Napoli

Come tutte le favole, si comincia con c’era una volta, un portiere promettente ed una chioccia. Il promettente in tre anni, tra infortuni e poco minutaggio, lascia il campo stremato dall’ inutilizzo, ma anche quando utilizzato, il suo potenziale e sempre mancato. Poi c’e’ chioccia, che promosso titolare, e per l”abbassamento del tetto …noi restiamo senza portiere, e adesso chi difendera’ i pali al Maradona? ADL ora ci dara’ il tweet di risposta

Il Roma: ADL-Spalletti, I tifosi vogliono chiarezza

Adl frenato dal contratto oneroso di Spalletti? Alllora perche non agisce come il presidente del Cagliari? Vogliamo capire le ver cause del crollo…Queste piu’ o meno, le domande che si vociferano tra i tifosi, Il rapporto sembra logoro tra Presidente ed allenatore, i tanti infortuni, il gelo con alcuni della squadra e l’accantonamento di altri, parla di scudetto e poi attacca la stampa quando non vince!Insomma, Tra Roma, Milano e Napoli, quando c’e’0 Spalletti non vi’e’ nessuna differenza. IL tifoso pero’ e ‘ stufo e vuole capire visto che paga nche le amichevoli per vedere il Napoli..Lo sport e ‘ rispetto? Sarebbe ora che anche ADL lo faccia con i tifosi!

Il Corriere del Mezzogiorno: Il Ritorno di Fabian, Errore di’ Insigne, Blindato il terzo posto

Sono tre i passaggi salienti di questa giornata di campionato in casa Napoli, il ritorno al gol di Fabian Ruiz che regala i tre punti contro il Torino di Juric. Il terzo posto che puo’ definirsi blindato a discapito della Juventus, a meno di crolli in queste ultime due gare. El’errore sia dal dischetto che in una fase di gioco di Lorenzo Insigne, che domenica salutera’ il Maradona, per partire alla volta del Canada, ed aprire una nuova e definitva avventura della sua carriera calcistica. In attesa che il futuro ci dica cosa fara’ il Napoli e quando vorra’ diventare grande!

Cronache di Napoli: Adl e Spalletti programmano il Futuro…

Il Tecnico Toscano, che a meno di ripensamenti da parte di Adl sul suo futuro in azzurro, vuole la riconferma dei big per affrontare al mmeglio la Champions, e guardare con serenita’ al campionato. Sara’ accontentato? E se non sara’ cosi, dara’ le dimissioni? Il tempo ci dira’ se le cose andranno a buon fine, nel frattempo, pagare moneta vedere cammello e’ cominciato, che abbia inizio il mercato delle pulci!

