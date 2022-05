Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 8 MAGGIO 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani di domenica 8 Maggio 2022. Buona lettura da persemprenapoli.it

La Gazzetta dello Sport: Pioli cerca un altra magia

Il Milan, oggi impegnato contro il Verona, e chiamato a rispondere alla “rimonta” dell’Inter contro l’Empoli ed al sorpasso in classifica(+1). a Pioli viene chiesto il classico sim-sala-bim, per riprendersi la testa della classifica,ed a meno due giornate dalla fine, questo campionato alla milanese, sembra sempre piu incerto. La cosa certa pero, e che IL Napoli, ieri vincente a Torino per 1 a 0 contro i granata, lascia ancora piu l’ amaro in bocca per l’ occasione sprecata, c’era tutto per vincere…ma ancora una volta Spalletti attacca i giornalisti, e chiude una domenica da podio, con il dubbio che il prossimo anno, abbia questa chance buttata al vento oggi!—Napoli da podio.Toro stop





Il Corriere dello Sport: Quanti rimpianti

Davvero tanti i rimpianti del Napoli in questo campionato, vista anche la vittoria ieri a Torino per 1 a 0 con un secondo tempo da grande squadra. Ma il rimpianto parte da lontano, si chiamano Empoli me sezia in casa, se vinte quelle gare oggi sarebbe a quota 79, cioe’ a giocarsi lo scudetto con le due milanesi, senza dimenticare che le gare al Maradona con Inter, Milan Roma e Fiorentina , hanno portato in dote soltanto 2 punti…Davvero un peccato, un’ occasione buttata al vento, nel frattempo Spalletti e soddisfatto e arrivato prima della Juve!

Il Mattino: Il Napoli allontana la Juve non i rimpianti

Vittoria contro i Granata di Juric, con il Napoli che trova il gol partita con Fabian, si garantisce ilò terzo posto, ma non nasconde i rimpianti per un campionato che poteva essere terzo scudetto, ed invece, come tanti anni fa, ci si accontenta di essere arrivati d’avanti alla Juventus. Spalletti in conferenza se le presa con la stampa, ma non vanno in campo i giornalisti, e poi dichjiarare che si e’ andati in campo anche nel giorno di riposo, ciole’ il Luinedi, per allenarsi, beh mi verrebbe da dire, chiedere ad un banconista di un supermercato che lavora 7 su 7, dalle 8 fino alle 21, e guadagnare un laccio della scarpa di un calciatore, cosa significa .Spalletti ha toppato ancora una volta!

Cronache di Napoli: Fabian Ruiz Piazza…

Il Napoli e sul podio del 3 ° posto, e si garantisce con un +4 la Champions prima della Juventus! Ma certamente il rimpianto piu’ grande, e che non si si sia riusciti a cucirsi addosso un tricolore che sa tanto di Beffa! Ma comunque, ADL e contento, Spalletti anche, i colpevoli della perdita dello scudetto sono i giornalisti, e quindi, trovati i colpevoli, prosciolti gli untori.

Il Corriere del Mezzogiorno: Il Ritorno di Fabian…

Tutti vogliono che se ne vada, ma lui regala i tre punti con un guizzo da grande calciatore, rispondendo cosi a chi lo vuole lontano da Napoli, al contrario di Lorenzo Insigne, capitano di sventura e con una prestazione davvero inguardabile. Rigore parato da Berisha e un gol a porta quasi vuota sbagliato, distratto e poco incisivo sulla manovra, insomma, sarebbe meglio per lui, che il campionato fosse terminato domenica scorsa

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati