Rassegna Stampa: PRIME PAGINE del 6 Maggio 2022

La Gazzetta dello Sport: Giro Ti Amo

Inizia oggi, la prima tappa del Giro D’Italia..da Budapest!. Tutti all’ inseguimento dell’Olimpionico Carpaz, che cerca il bis .Speranze Nibali e Ciccone.E Van De Pol prenota la prima maglia di leader. Di spalla a destra troviamo C’e’ l’Inter de sorpasso , la sqaudra d’Inzaghi, contro l’Empoli di Andreazzoli, prova a mettere pressioni al Milan, impegnato Domenica contro il Verona…mentre la Conferenze accoglie in Finale la Roma di Mourinho che batte il Leicester ,grazie ad un gol di Abrham, ed ora il Feyenoord

Corriere dello sport: <<Insigne come me>>

Intervista esclusiva a Marek Hamsik che si racconta, dopo il titolo conquistato in Turchia con il Trabzonspor, “Io e Lorenzo la storia e’ la stessa, Lo scudetto a Napoli arrivera'”.”De Laurentiis ha posto le basi per restare ai primi posti, Affrontare il Napoli in Champions? Spero proprio di no!” La Roma di Mou, si regala la finale di Conferenze, batterer il Leicester 1 a 0 gol di Abrham, ed attende il Feyenoord. Infine la Salernitana, che ha battuto ieri il Venezia, nel recupero di campionato, supera il Cagliari in classifica di una lunghezza, e spera nel miracolo salvezza, ora non piu’ una chimera.

Il Mattino: Bonus anche a chi ha il Reddito

L’Aiuto di 200 euro a Luglio, essteso ad autonomi e colf.Caro trasporti, arriva il Vouvcher. Nuovo catasto, c’e ‘ l’intesa Draghi-Salvini. Via alla riforma ma senza aumentare le tasse. Nel taglio in alto a destra , una notizia di sport che riguarda il Napoli, con ADL che ribadisce “Io tifoso ma manager, con me non si fallisce”

Il Roma: Maschrine Ancora Su

Richiamo di De Luca “Obbligo nei locali chiusi fino al 15 giugno per tutti i dipendenti”. Al Cardarelli invece e scoppiata la “bomba” Pronto Soccorso, tanti gli utenti che vi giungono ed e ingestibile. I medici lanciano l’ allarme.

Il Corriere del Mezzogiorno: << Un pronto soccorso al Monaldi>>

Caos Cardarelli, l’annuncio di De Luca che dice no ai Policlinici. Salvini interroga Speranza Per la pagina sportiva, si parla di Ancelotti e la sua esperienza napoletana, dove si sottolinea che non era lui il bollito, ma la squadra, mentre ADL ospite al Giordani , ITIS di Caserta dice “Carlo ‘e’ un ‘ pezzo di storia del Napoli”

Cronache di Napoli: <<Continuano le cene con ADL>>

il Presidente azzurro concede il premio 3°posto, e continuano le cene con a squadra. A loro andra’ un premio di 2 milioni di euro ed un incentivo, per difendere il podio dagli assalti finali della Juventus

