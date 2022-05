Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 4 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la la ressegna stampa dei quotidiani, con le Prime Pagine di Mercoledi 4 Maggio 2022, Buona Lettura dal vostro Caracciolo Rosario (persemprenapoli.it)

La Gazzetta dello Sport : INTER C’E’ JOYA PER TE

Paulo sempre piu’ deciso dopo un’ altro contatto con i vertici nerazzurri. Tutto pronto per l’accordo, che varra’ quattro anni. L’Argentino punto fermo della squadra. Nel frattempo, il Milan, sembra avvicinarsi sempre piu’ al traguardo scudetto. Nel taglio in alto infatti il titolo Pioli , niente paura altro che fatal, Verona, con lui sempre ok alla guida. Infine chiudiamo con la splendida semifinale Champions, dove gli uomini di Klopp vanno in finale dopo una rimonta straordinaria contro il Villareal, 2a 0 a 2-3, mostrando una forza incredibile!…in attesa della sfida Guardiola-Ancelotti, Klopp vola a Parigi ed attende l’ altra finalista.

Corriere dello Sport: Lucio ,e’ gia’ domani

Spalletti bis al via < Ripartiamo dalle certezze di De Laurentiis> Mentre i tifosi discutono del sogno scudetto sfumato, il tecnico comincia a programmare il futuro. Dalla Champions la forza economica necessaria per riprovarci con entusiasmo. Villareal-Liverpool 2 a 3, Gioia Klopp, in attesa dello scontro Carlo-Pep, e dopo la paura sul 2 a 0, rimonta da grande sqaudra, e grande prova di gruppo, e cosi la 7ima..non e’ piu’ un ‘ sogno! Infine, nel taglio basso, si parla del record d’ incasso dell’ Arechi a Salerno, in vistadel recupero Salernitana-Venezia, venduti piu’ di 20.000 tagliandi..per spingere la squadra di Nicola ad un vero e proprio miracolo.

Il Mattino: Le deportazioni di Putin, Ucrini schedati ed isolati.

Un milione trasferiti in Donbass. Mosca. “Evaquati da zone pericolose”- Lo zar a telefono con Macron “Voglio trattare, ma Kiev non e ‘ seria”–Per lo sport, nel taglio in alto, un giudizio sul Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, da due personaggi pubblici importanti come il prof. Trombetti, ex rettore Universita’ Salerno,,e Maurizio De Giovanni, famoso scrittore partenopeo. Trombetti definisce “Un presidente saggio”, Mentre De Giovanni si esprime dicendo “Pensa solo al bilancio”

Cronache di Napoli: Il bluff dei pusher al sistema

I capoclan si informano dai giornali del sequetro di quantitativi di droga nelle operazioni–Per lo sport, nel taglio centrale, con il Napoli che pensa al futuro…De Laurentiis pronto a confermare Spalletti. La decisione spetta all’ allenatore. Portieri, glii azzurri scelgono Ospina

