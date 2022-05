Rassegna Stampa: PRIME PAGINE del 19 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Giovedi 19 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

Corriere dello Sport : De La Promette

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, si e scatenato alle domande sul mercato, asserendo che questa sara’ un’ estate “calda”, per il Napoli, ed annuncia anche il secondo acquisto, ovvero sia Anguissa. per Mertens invece ….Nel taglio centrale si esalta la vittoria ai rigori dell’Eintracht Francoforte, in Europa League, peccato davvero che il Napoli sia stato eliminato, da una squadra che a sua volta ha fatto la stessa fine.

Gazzetta dello Sport Leao vale 100 milioni

In casa Milan si gogngola, lo scudetto e a 90 minuti di gioco, ed ecco che il merrcato inizia a fare i suoi conti, Leao in vendita? Chi lo vuole deve investire 100 milioni! Una cifra sicuramente forte, ma si tratta di un giovene che sicuramente fara’ bene in prospettiva. Il Milan cederebbe il portoghese solo per questa cifra, ma adesso si godono lo scudetto. Nel frattempo, l’Inter si gode la sua grigliata in famiglia, e Inzaghi conferma che non e’ ancora finita. Intanto la Juve puo’ prendere JORGINHO, ex calciatore del Napoli, ora al Chelsea.

Il Mattino Insigne, che tavolata 200 invitati alla festa del saluto

Attori, Cantati, comici, insieme a compagni di squadra attuali e del passato.E ovviamente tutta la famiglia.Somma Vesuviana come Castel Volturno e Posillipo, e’ il comune Vesuviano, il centro della festa per Lorenzo Insigne. chiamato alla sua ultima cena da calciatore del Napoli. Una serata per salutare tutti un ultima volta , dopo la festa al Maradona, tra gli invitati anche ADL e Splletti.

Il Roma: Napoli in ritiro, De Laurentiis <<Anguissa resta>>

«Anguissa sicuramente rimane». Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro del centrocampista camerunense nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro azzurro a Dimaro.

MERTENS. «Vi ho già detto che abbiamo parlato e dovremo incontrarci di nuovo» dice De Laurentiis in merito al rinnovo di Dries Mertens. «Trovo inopportuno, quando si sta ancora giocando, mettere pressioni, speranze, delusioni – aggiunge -. Ora ci si gioca, ci si allena, poi chi è veramente interessato non scompare e si parla».

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati