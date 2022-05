Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 03/05/22

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Martedi’3 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

LA GAZZETTA DELLO SPORT: LEAO SCEICCO

Gli arabi che stanno per diventare (non) prorpietari del Milan, lo vogliono al centro del nuovo progetto futuro, no alle offerte del Psg. Anche l’Inter si sat muovendo per far si che non parta Lautaro Martinez, ed ha un piano , vendeno Pinamonti e Satriano, farebbe cassa per trattenere il Colombiano. C’e’ anche l’esonero di Mazzarri a Cagliari, al suo posto promosso il mister della primavera ed ex rossoblu, Agostini. Mentre la Salernitana per poco, non sfiora l’impresa a Bergamo, andata in vantaggio con Ederson, i padroni di casa rimontano al 89′ min con Pasalic. Infine , la notizia piu’ bella, Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e finalmente torna al suo Bologna, Ben tornato Mister!

CORRIERE DELLO SPORT:NAPOLI DA CHAMPIONS DELA PREPARA LA LISTA

Fabian in bilico, Mertens verso il rinnovo, Anguissa sara’ riscattato. Nodo Osimhen, idea Scamacca, seguiti Simeone, Barak e Hickey. Mentre nel taglio centrale, Arbitri e Var altro disastro. Sospesi Pairetto e Nasca fino a fine campionato, scintille Mou-Lotito. Mazzarri esonerato a Cagliari dopo la sconfitta interna con il Verona, promosso Agostini della primavera. La Salernitana intanto conquista un punto d’ oro a Bergamo, in attesa delle gara con Venezia e Cagliari. Ed il ben tornato a Sinisa Mihajlovic, che lascia l’Ospedale, e torna ad allenare il suo Bologna

IL MATTINO: Il Melodramma di certi tifosi per il Napoli in Champions

Che si vinca o che si perda non va mai bene nulla, il tifoso contento?…sembra che la conquista della Champions non abbia placato i malumori per il Mancato scudetto, ed in prima pagina in taglio basso, c’e’ la storia di tutto il popolo azzurro pèer il mancato terzo scudetto.

IL ROMA:GOLEADA CHAMPIONS

Il Napoli batte 6 a 1 il Sassuolo e conquista matematicamente l’Europa, mentre in b il Monza regola il Benevento per 3 a 0 e manda le streghe ai play off

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO: IN CHAMPIONS TRA I FISCHI

il 6 a 1 che regola il Sassuolo e regala la matematica Champions agli azzurri, non placa i malumori e le contestazioni del pubblico, rimasto a bocca amara per il mancato scudetto. I fischi(d’amore) per gli azzurri, ne sono il simbolo del mancato traguardo e tanto sognato dai tifosi partenopei.

CRONACHE DI NAPOLI: IL GELO TRA DRIES E LUCIANO

E’ calato il gelo tra Dries Mertens e Luciano Spalletti, ma sul rinnovo solo ADL decidera’ il futuro del Belga di Mergellina.

