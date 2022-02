Rassegna Stampa: Il Napoli visto dai principali quotidiani partenopei

Analizziamo nel dettaglio i titoli dei principali quotidiani partenopei.

Il Mattino

Il Mattino oggi apre le sue pagine di sport con il titolo: “Spalletti prepara i colpi di Champions” da come si legge sulla prima pagina “ Il tecnico carica il Napoli alla vigilia di un intenso ciclo di gare in 45 giorni. Richiamo alla concentrazione: Non pensiamo all’Inter ma al Venezia”. Sembrerebbe che Spalletti voglia tornare alla carica per la lotta al primo posto della classifica. Forse la sua motivazione nasce proprio dal rientro in campo di Osimhen?

Il Roma

Un titolo diverso per il Roma che questa mattina ha aprto le sue prime pagine sportive scrivendo: “Napoli, niente colpo per i tifosi ma il mercato di ADL è stato fatto con le conferme”. ” Koulibaly e Fabian erano nella lista dei partenti per mettere a posto il bilancio ma sono rimasti per garantire quantità e qualità al nuovo allenatore. Gli acquisti Frank Anguissa low cost Anguissa e Juan Jesus si sono rivelati fondamentali. E ora c’è Tuanzebe”.

Si sa che ADL non ha mai proceduto a fare acquisti nella sessione di mercato invernale preferendo agire in quella estiva, fortunatamente la sua volontà di fare spending review non ha compromesso i ruoli di Fabian e Koulibaly.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati