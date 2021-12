Rassegna Stampa: il Napoli visto da Tuttosport

Rasegna stampa che Tuttosport ripoirta alla gara di ieri riprendendo le dichiarazioni di Luciano Spalletti e fine gara titolando cosi Napoli, Spalletti: “Ci è mancata lucidità. Milan? Un’opportunità per riscattarci” “Dovevamo essere più bravi a girare la palla – aggiunge – e a portarla a nostro favore, invece non siamo riusciti bene a chiudere l’Empoli e a farle perdere riferimenti”. Riportando poi il tutto sulla gara di Domenica a San Siro contro il Milan “È una grande opportunità, bisogna mettere a posto delle cose e abbiamo una settimana intera a disposizione per allenarci e mettere roba nel motore dei calciatori rientrati, che abbiamo comunque portato in panchina, altrimenti non riesci mai a metterci dentro condizione”.

