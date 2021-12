Rassegna Stampa: Il Napoli dei quotidiani partenopei

Il Mattino di Napoli

C’è preoccupazione per l’imminente partenza dei giocatori interessati alla Coppa d’Africa tra cui Kulibaly. De Laurentis insieme ad altri allenatori hanno scritto alla FIFA “Vogliamo conoscere i protocolli sanitari che verranno applicati in Camerun sennò non facciamo partire i nostri giocatori.”

Il quotidiano Roma

Il rinnovo del contratto di Insigne non trova ancora una soluzione. Roma intitola la pagina sportiva “Insigne, il rinnovo è congelato. Nessun incontro in programma con il presidente De Laurentis“.

“Non sono stati fatti passi in avanti rispetto alle ultime notizie. Il Napoli è fermo sulla sua offerta e non ha intenzione di muoversi. De Laurentiis ha messo sul piatto della bilancia 3,5 milioni di euro e nulla più. Naturalmente questa cifra all’attaccante e al suo procuratore Vincenzo Pisacane non soddisfa. E non potrebbe essere diversamente visto che attualmente Lorenzinho arriva a guadagnare quasi 5,4 mil.”

La Repubblica di Napoli

Tema opposto ai precedenti quotidiani è quello affrontato da Repubblica Napoli il quale questa mattina intitola: ” Una Mradona a Napoli: Fatemi entrare nello stadio di papà”. La figlia del pibe de oro attualmente è a Napoli, probabilmente oggi incontrerà il sindaco Manfredi con il quale visiterà i luoghi più cari a Diego Maradona.

