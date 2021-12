Rassegna stampa dei quotidiani sportivi

Buongiorno a tutti , apriamo la nostra rassegna stampa con il Corriere dello Sport, dove si guarda alla forza delle seconde linee , che hanno dato tanto in questo momento alla causa azzurra, falcidiata da tanti infortuni. la Gazzetta dello Sport invece racconta della polemca Dalma Maradona – ADL , visto il diniego allo stadio nei confronti della figlia del pibe , giustificandolo con un quasi accordo per una serie tv con una piattaforma internazionale . Tuttosport invece mette in risalto la dichiarazione di ADL che magnifica Spalletti facendolo risultare il miglior tecnico avuto dal club . La Repuublica,edizione napoletana , racconta invece di un duro attacco di De Laurentiis al presidente dell’UEFA Ceferin ritenendolo prigioniero del mondiale in Quatar. Per il Corriere del Mezzogiorno infine, chiude con la salomanica frase di ADL sognare non costa nulla!

