Raspadori ed il ricordo di Vialli: “Per me sarà sempre da ammirare”

AI microfoni di Radio Kiss Kiss Giacomo Raspadori ha parlato della scomparsa di Vialli e del suo rapporto con l’ex attaccante:

“È una di quelle persone che quando conosci ti entrano dentro. Ho vissuto l’esperienza dell’Europeo come prima convocazione nella nazionale. Sono quel tipo di persone che ti fanno sentire fin da subito importanti, ti trasmettono dei valori che ti rimangono dentro per sempre. Gianluca mi ha trasmesso dei valori che mi sono rimasti dentro. Ci ha insegnato a goderci ogni singolo momento. Nonostante quando l’ho conosciuto stesse già combattendo con la sua malattia ha sempre dimostrato un’energia ed un coraggio nell’affrontare quello che la vita ti mette davanti che è da ammirare.”

Raspadori racconta poi i confronti come attaccante con Vialli: ” Fin dai primi allenamenti ci ha sempre dato dei consigli e ci ha fatto vedere qualche movimento dentro l’area, come quelli che lui faceva alla grande. Ma oltre a questi piccoli segreti anche quelli umani che sono da portare con se per tutta la vita. Mi hanno aiutato tanto e cercherò di trasmettere alle persone con cui ho a che fare”

