Raspadori al Napoli: l’offerta di Aurelio De Laurentiis

Un estate bollente di calciomercato per il Napoli di Aurelio de Laurentiis. Il Patron azzurro, dopo gli acquisti di Kvara, Olivera e Ostigard, non sembra abbia voglia fermarsi alla ricerca di giocatori utili per la sua nuova rosa.

Nelle ultime ore, il nome che sta impazzando tra i tifosi e gli appassionati di calcio e di calcio Napoli è quello di Giacomo Raspadori.

Un nome noto nella Serie A, in quanto indossa la maglia del Sassuolo dal 2018 con contratto in scadenza nel 2024.

Il classe 2000 è una seconda punta particolarmente agile e veloce, capare ci adattarsi come prima punta e come esterno d’attacco.

L’idea è che il giovane abbia colpito particolarmente il Dirigente Sportivo Cristiano Giuntoli e il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Da quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, la dirigenza azzurra sta preparando un vero colpo ad effetto per il giovane Raspadori, il quale sembrerebbe incarnare la figura perfetta per la squadra di Luciano Spalletti.

Il ragazzo sembrerebbe essere ben disposto ad iniziare una nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Per il suo cartellino, la dirigenza partenopea sarebbe disposta a sborsare 30 mln di euro. Una somma di denaro non eccessivamente esosa per il club di DeLa che però potrà iniziare la contrattazione solo con l’addio di Andrea Petagna alla volta del Monza.

Proprio quest’ultimo e il club di Berlusconi sembra siano arrivati all’accordo definitivo, manca solo la firma.

