Raspadori al 93′: sbancata Torino

Il solito recente copione per i primi 45 minuti. Il Napoli macina gioco, sposta il pallone da destra a sinistra, lo fa con buon ragionamento ma non entra. Non tira.

A fine primo tempo raggiunge il 68% di possesso palla ma zero tiri. Per paradosso la Juventus, rintanata per 47 minuti, tira 3 volte ed è più pericolosa. Il Napoli pare voglia entrare in porta col pallone. Il tiro da fuori non è nel dna del Napoli di Spalletti. La squadra è costruita per dare armonia alla manovra. C’è una netta espulsione per Gatti che perde la ragione e colpisce violentemente Kvaratskhelia. Arbitro e var latitano.

Napoli a Torino comunque con una buona personalità. Molto presente nel mezzo dei due tempi, sofferente negli inizi. È un dato già registrato. Allegri parte con una Juve 2. In panchina si tiene Chiesa, Di Maria e Vlaovic. L’impegno di coppa Italia con l’Inter conta e tanto per i bianconeri. Al 60 ‘ entrano Di Maria e Chiesa. Il Napoli spinge ma continua a non trovare spazi per una conclusione. È il limite del Napoli 5.0 con le difese schierate. Spalletti mette dentro Zielinski ed Elmas per un buon Ndombele ed un Lozano colpevole di un mancato assist – gol per Kvaratskhelia nella prima frazione. Diventa una gara confusa. Battaglia pura. Salta la tecnica e viene fuori la rabbia. Il Napoli spinge forte ed Osimhen su invito di capitan Di Lorenzo, spreca. Opaco Victor.

Su un contropiede la Juventus va in vantaggio con Di Maria, il var richiama Marelli. Gol annullato. Al 90 ‘ Allegri mette dentro Vlahovic per i 6 minuti di recupero. Gol immediato ma palla uscita dalla linea di fondo. Al 93’ Raspadori.

Il Napoli vince a Torino.

Un tiro, nello specchio un gol.

100 %

