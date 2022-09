Raspadori: ” Pazzesco il gol sotto la curva “

Pazzesco segnare sotto la curva

Così Giacomo Raspadori dopo il gol che vale la vittoria e i 3 punti, ad un minuto dallo scadere.

Un’altra partita rognosa, dopo quella contro il Lecce , impantanata sullo zero a zero, che sembrava l’ennesima occasione persa per la squadra di Spalletti. Ma stavolta il finale è diverso, il Napoli ci crede fino alla fine, il più felice di tutti è il numeri 81:

“Una delle più belle emozioni, avevo sbagliato due altre occasioni, una gioia indescrivibile”.

Non aveva brillato l’italobrasiliano, in particolar modo, tant’è che il tecnico partenopeo, aveva maturato l’idea di sostituirlo :

Si, il Mister mi aveva chiesto come mi sentivo, gli ho detto che stavo bene e volevo continuare a giocare

Mai scelta fu più azzeccata, in realtà una piccola bugia, come lui stesso confessa, a fine gara:

In realtà, dopo la grande esultanza sotto la curva, non mi reggevo più in piedi

Ha fatto bene Jack a crederci, per il primo gol con la maglia azzurra, che vale anche la vittoria, forse la più grande gioia della sua carriera:

“Sicuramente una delle emozioni più grandi di sempre, soprattutto perché ottenuta in questo modo e davanti a un grande pubblico”

Una marcatura che può sbloccare l’inserimento di Raspadori nella squadra, dopo un inizio non semplicissimo, con delle prestazioni non molto convincenti

Ho la fortuna di far parte di un grande gruppo, anche se io sono tendenzialmente timido, i compagni mi hanno fatto sentire subito a mio agio

L’euforia per la vittoria non deve cancellare le difficoltà avute dal Napoli, soprattutto nel trovare gli spazi giusti per creare occasioni da rete, soprattutto nella prima ora di gioco. È su questa stessa lunghezza d’onda, Jack Raspadori:

“Dobbiamo lavorare di più sui dettagli, quelle piccole situazioni che poi fanno la differenza in queste partite. Anche in attacco dobbiamo fare di più”

Parole sante, a maggior ragione in questo mese che mancherà Osimhen, una responsabilità in più per il fantasista e i suoi compagni, alla vigilia di gare importanti contro Milan e Champions.

Ma questa è la serata di Raspadori, che ha voluto tanto il Napoli, in una trattativa di mercato infinita:

Una scelta che rifarei in qualsiasi momento, felicissimo di essere qui e di vivere queste sensazioni

Poco tempo per festeggiare per la formazione partenopea, da domani è già tempo di pensare alla Champions e al Rangers, ma come aggiunge anche Juan Jesus al termine del match, molto più semplice prepararla ora :

“Quando si vincono partite all’ultimo minuto le fatiche, spariscono immediatamente, da domani penseremo già alla prossima sfida”

La strada è tracciata, gli uomini di Spalletti si mettono ora sul divano, a guardare tutti dall’alto.

