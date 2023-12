Ranieri: “Osimhen ha avuto il colpo del campione, ce la siamo giocata”

Dalla sala conferenza dello Stadio Maradona Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta con il Napoli per 2 a 1.

“Non posso incolpare nessuno dei miei giocatori che hanno fatto una grande partita. Osimhen ha avuto il colpo del campione nel mettere quella palla per Kvaratskhelia.

Non guardo le altre squadre, io guardo la mia. Siamo partiti con l’handicap perché diversi giocatori hanno avuto problemi di infortuni e non erano al meglio. Sono convinto che lottando riusciremo ad ottenere la salvezza. Dobbiamo continuare a lottare in questo modo ogni partita.

Ho cambiato subito nel secondo tempo perché Cajuste e Anguissa ci spingevano tanto in area con i loro inserimenti. Quando i campioni si inventano cose straordinarie puoi solo stringere la mano e fare i complimenti.

Giocare in casa della squadra campione d’Italia, perdere 2 a 1 facendoli soffrire fino in fondo, vedere che perdono tempo, che buttano la palla fuori e che non te la ridanno vuol dire che ci siamo. Noi sappiamo che non siamo quelli del delle prime otto partite e lì non eravamo pronti. Anche qui abbiamo perso è vero: con la Juventus abbiamo perso, con la Lazio abbiamo perso. Qua però ce la siamo giocata. Si, siamo andati vicino ogni volta o al pareggio o a qualcosa di più. Per noi continuando con questa determinazione la vittoria la tiriamo fuori”.

Poi Ranieri ha analizzato come la partita sia cambiata quando è entrato Mario Rui.

“Mi sembra che la palla chi l’ha messa la sveglia il cross Milanese. Avevano un giocatore più di spinta, di ruolo”.

