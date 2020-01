Ranieri:” Ecco cosa penso di Younes”

Ranieri in conferenza stampa pre partita parla anche di mercato ed in particolare di un giocatore del Napoli prossimo alla cessione, Younes. Ecco cosa dice il mister trasteverino.Le parole sono riportate dal Il Secolo XIX di oggi :

“Caprari?

Quando un giocatore non sta più bene in una squadra e chiede di andare via, allora non mi oppongo. Ma non è il suo caso, lo vedo carico ogni giorno.

Se parte può arrivare Younes del Napoli?

E’ un profilo che mi piace, con caratteristiche tecniche che mancano nella nostra rosa”.