Ramsey, pausa Juve alla scoperta del Barolo…

Il Gallese,rimasto in panchina con la Fiorentina, ha regalato alla moglie Colleen una romantica giornata di degustazione nelle Langhe Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it È probabile che Aaron Ramsey non sia stato granché contento di assistere a Juve-Fiorentina dalla panchina, ma ha trovato comunque modo di consolarsi. Il talento bianconero, ex Arsenal, sta continuando ad esplorare con un certo gusto il nostro Paese e per il compleanno della moglie Colleen ha organizzato una magnifica giornata nel segno del buon vino.La coppia ha partecipato ad una giornata di degustazioni in una celebre azienda agricola di Monforte d’Alba, sorseggiando barolo tra vigneti infiniti e caratteristiche botti, come ha mostrato Colleen in una serie di post su Instagram, accompagnati da questo messaggio: “02/02/2020 Birthday girl #blessed”, in segno di gratitudine verso il marito e la gita ad alto tasso… di romanticismo.