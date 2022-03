Rambaudi: “Mertens riesce a dare allegria alla squadra..”

Nel corso della trasmissione su Canale 8 “Il bello del calcio”, Roberto Rambaudi ha fatto il suo intervento dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli ha affrontato una squadra difficile come l’Udinese. Gli azzurri l’hanno impostata anche bene con buoni principi di gioco. E’ mancato l’ultimo quarto di campo perché i centrocampisti hanno giocato troppo piatti e Osimhen era troppo solo. Non c’era il regista avanzato che è Mertens e poi ha tolto Fabian per metterlo. Il belga ha dato allegria, voglia, qualità, perchè l’azione del gol è straordinaria”.

