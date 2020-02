Rai, Lauro: “Serenità ritrovata, ma ancora fuori due azzurri che fanno la differenza”

Franco Lauro , giornalista Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve recuperare il miglior Koulibaly e il miglior Mertens. Quando questi due elementi saranno al top, in grado di fare la differenza, il Napoli ne può solo guadagnare. La squadra ha ritrovato serenità, ha ritrovato la voglia di abbracciarsi, di festeggiare insieme sotto la Curva. Lo spirito di gruppo è una forza per una squadra che non manca di talento”.