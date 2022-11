Rafa Benitez: “Il Napoli vincera’ lo scudetto!”

Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli, ha partecipato a una tavola rotonda sul tema relativo alle seconde squadre in Italia e in Europa. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb a margine dell’incontro tenuto all’Allianz Stadium:

“Il Napoli non è la mia squadra, ma mi piacerebbe perché Spalletti sta facendo molto bene. Stanno giocando bene, un bel calcio, ma anche vincente. Giocare bene e vincere è quello che tutti vogliono fare. E l’ho detto a Spalletti, ma lui diceva che era attento alla scaramanzia sullo scudetto”.

Ancora sul Napoli:

“Stanno facendo bene anche sul mercato e non è facile. Normalmente le squadre con più soldi vincono di più, però loro hanno fatto un mercato molto buono. Poi hanno una bella mentalità. Io credo che andranno a vincere lo scudetto”.

Sul futuro:

“Mi piacerebbe tornare in Italia, lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi devi avere il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza”.

Infine sul Mondiale:

“Per me lo vince il Brasile, hanno tanti giocatori e se si fa male qualcuno quello che entra è anche meglio”.

