Questione Portieri. Mistero e Comunicazione silenziosa

Meret non ne ha sbagliata una. Dopo un’estate a dir poco grottesca, mi vien da aggiungere.

Vado, vengo, resto. Primo, secondo, rincalzo.

Tutto ed il contrario di tutto. Promessa, rincalzo e poi certezza. Giorni e giorni ad intervistare esperti portieri poi pronti via ed una stagione fino a questo momento da gran protagonista.

Meret che non sapeva usare i piedi ma convocato da Mancini.

Capitolo chiuso.

E Sirigu?

Chi ha le chiavi del mistero Sirigu?

Da tempo fuori gruppo, solo oggi rientrato. Dato per partente poi rientrato, resta un mistero napoletano.

In certi casi, il secondo portiere, specie in questo momento della stagione, è più prezioso del primo. Non a caso si è scelto un uomo esperto.

La questione però, desidero spostarla su una riflessione.

Mi pongo una domanda.

Il Napoli di De Laurentiis ha “problemi” a gestire i suoi portieri o fa una fatica immensa a comunicare? Efficacemente aggiungo.

Probabilmente entrambe le cose.

Le difficoltà nacquero anche con Reina.

È un caso?

Definiamola “comunicazione silenziosa”.

Sirigu pare tornato in gruppo ed arruolato.

Il Napoli non può consentirsi nessuna falla. Siamo in mare aperto. Serve una barca sicura in ogni sua sezione.

