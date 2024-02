Questione Mentale: Calzona non ha dubbi

In maniera sintetica, grossolana e maccheronica, Pedagogia e Psicologia sono “cose” affini ma differenti.

Lo Psicologo, nei suoi infiniti modelli ed approcci, “cura” un disagio conclamato. Già evoluto. È paziente chi frequenta lo studio di uno psicologo.

Il Pedagogista è un Costruttore. È un Educatore. Un geometra.

“Forma” l’individuo all’interno di sé stesso e della Società. È una Persona chi frequenta questo professionista.

Società ecco il termine che ci interessa.

Non è il caso di far qui una nuova lezione di Pedagogia aziendale. Non è il caso di tornare alle lezioni di Olivetti prima, Cucinelli poi.

Sarebbe stucchevole.

Fuori luogo dopo Cagliari.

“il problema non è di condizione fisica, è mentale”.

Calzona in conferenza è cassazione.

Se siamo a questo allora siamo in grado di esprimere una critica seria e costruttiva.

La Materia ci appartiene.

La costruzione di una azienda, un gruppo, una squadra, non si improvvisa e chi lo fa, affonda le navi.



Pedagogista dello Sport

