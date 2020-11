Quella strana discontinuità che non t’aspettavi…

Di Vincenzo Famiglietti

Una vittoria seppur importante non fa primavera. Siamo in pieno autunno e qualcosa non va nel Napoli. C’è una recente e ricorrente mancanza di continuità che preoccupa Gattuso. Difatti, nel dopo Gara di Fiume, il tecnico azzurro è apparso più ringhioso del solito. Deluso. Per non dire incazzato nero. Discontinuità che si riscontra, negli ultimi tempi, di partita in partita, ed anche nel corso della stessa. Vedi i capitomboli casalinghi con AZ e Sassuolo. E’ andata sì meglio in coppa sul campo del Rijeka, ma anche in questo caso gli azzurri per un tempo intero sono quasi non pervenuti. Si sono presentati in campo con 45′ di ritardo rispetto al programma.

Il Napoli, ieri a Fiume,, ha approcciato la gara senza mordente o meglio imballato dalla confusione delle proprie idee. E’ stato come se i punti fermi si fossero ancora una volta smarriti. Un altro passo indietro, è così che pareva. Testa e gambe non giravano in sincronia. E il pallone vagava a casaccio, in una manovra senza sbocco né ordine. In avvio, il possesso palla del Napoli è stato un esempio pratico di inconcludenza, stile lezione a Coverciano. Quasi nessun tiro a porta, eccetto il lampo di Mertens, poi finalizzato da Demme con un balzello da danza classica. Insomma, chi ha visto il Napoli per un tempo intero si è messo le mani nei capelli ed ha rivissuto, a momenti, l’incubo della debacle con i ragazzi di De Zerbi.

Poi la svolta nella ripresa. Gli azzurri di gran lunga più forti dei croati, sono saliti in cattedra e hanno controllato la partita con ampio margine di sicurezza, eccetto lo spavento del palo iniziale.

Resta il mistero di un Napoli a due facce. Se nella passata stagione, Gattuso aveva dato anima ed ordine alla squadra, e soprattuto continuità di applicazione, gioco e risultati, ora il vento sembra cambiato. E’ un Napoli che non t’aspetti, capace di grandi prove ma anche di rimediare magre meritevoli di lancio di pomodori. O sarà la stanchezza di un anno complesso e senza precedenti, con impegni tanto ravvicinati da rubare il sonno. O magari qualcosa va rivisto nell’equilibrio di un gruppo che fino a poche settimane fa si presentava come semiperfetto. Tanto da candidarlo seriamente alla lotta scudetto.

E così, il giorno dopo la vittoria in Croazia e a 48 ore dalla sfida di Bologna, ci ritroviamo un Napoli da rivedere e ricollaudare. Forse, gli farebbe bene una o più sedute psicanalitiche. Con Gattuso, ovvio, Se non con chi. Nella speranza che non sia proprio l’allenatore a cui gli si stia confondendo qualche idea ad averne bisogno.