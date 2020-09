Il 77° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, celebrato con tanti appuntamenti in ricordo della resistenza e della liberazione della Città dall’esercito tedesco, ha il suo momento istituzionale con la deposizione di corone d’alloro in 4 siti-simbolo. (Nella foto la cerimonia in piazza Carità davanti il monumento dedicato a Salvo D’Acquisto).

http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=9115