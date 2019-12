Quasi rissa, gol del portiere, vendette: Gattuso-De Zerbi è già una sfida cult

Gattuso -De Zerbi,scintille,polemiche,vecchie rivalita’…chi avra’ la ,meglio?In Sassuolo-Napoli due allenatori con un passato… rovente: da un Pisa-Foggia ad alta tensione fino alla leggenda Brignoli, ecco tutti gli episodi.Lo si scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quel fattore “R” che scatena l’agonismo. Rieccoli Roberto e Rino ancora contro in Sassuolo-Napoli. Perché De Zerbi e Gattuso sono due allenatori giovani, che vogliono emergere attraverso il gioco, ma che per carattere sono completamente diversi e in passato hanno avuto incontri ravvicinati non proprio amichevoli, anche se alla vigilia entrambi hanno minimizzato quell’episodio.Foggia, 12 giugno 2016, finale playoff di Lega Pro. Allo Zaccheria i padroni di casa allenati da De Zerbi devono rimontare sul Pisa perché all’andata Gattuso e i suoi hanno avuto la meglio: 4-2 all’Arena Garibaldi, mentre allo Zaccheria è tutt’altra storia perché la spinta dei tifosi pugliesi rende l’atmosfera elettrica. Poco dopo l’inizio c’è un fitto lancio di bottigliette dalla tribuna e viene colpito Gattuso. Sospensione della gara, saranno 13 lunghi minuti, durante i quali De Zerbi avvicina l’allenatore calabrese e, complice l’adrenalina, i due quasi finiscono alle mani. Si scatena un vero e proprio delirio, che porta a un’invasione, all’intervento delle forze dell’ordine e all’espulsione dei due tecnici. La partita finisce 1-1 e in B va il Pisa. Fa autoironia Gattuso oggi: “Col carattere che ho non è difficile litigare con me”. Minimizza De Zerbi: “Acqua passata”.De Zerbi ha dovuto inghiottire il boccone amaro col Foggia, ma la “vendetta sportiva” arriva. Il 3 dicembre 2017 Gattuso esordisce alla guida del Milan proprio contro il Benevento di De Zerbi e, quello che sulla carta doveva essere un debutto fortunato e una facile vittoria, si trasforma in una giornata da dimenticare: i campani riescono nell’impresa di rimontare i rossoneri, con il pareggio finale che è centrato al 95’ addirittura dal portiere Brignoli. Per Gattuso una beffa, per De Zerbi la soddisfazione dello storico primo punto in A per il Benevento. Incubo ancora peggiore per Rino al ritorno, col Milan sconfitto a San Siro 1-0 dalla squadra di De Zerbi. Nella passata stagione, è toccato a Gattuso replicare, vincendo sia all’andata sia al ritorno contro il primo Sassuolo di De Zerbi. Stasera la nuova sfida di tecnici mai banali e in grande crescita. Vedremo se Gattuso saprà rialzare il Napoli dalla sua crisi profonda o se invece sarà De Zerbi a bissare la vittoria di mercoledì scorso nella sua Brescia.