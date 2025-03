Quanto Napoli c’è nel calcio? Ecco le curiosità statistiche all time oltre Maradona 

Basterebbe pronunciare tre parole per riconoscere il Napoli Calcio in ogni angolo dell’Universo: Diego Armando Maradona. Ma ci sono tantissime curiosità che vanno anche oltre il Pibe de Oro, perché il club Partenopeo è presente nelle scommesse calcio del campionato italiano e delle manifestazioni UEFA ormai da un secolo: cento anni fatti di storia statistica, trionfi e anche qualche record.

Scopriamo quanto Napoli c’è nella storia del calcio di Serie A, Champions e anche nei Mondiali: ecco alcune curiosità statistiche oltre il D10S del calcio.

Il Napoli nella top 6 della classifica all time di Serie A

Durante gli ultimi 100 anni il campionato italiano ha cambiato modalità, regolamento e numero di squadre partecipanti, ma per numero di punti guadagnati dal 1929 fino a oggi, il Napoli resta stabile al sesto posto con oltre 2640 match disputati e più di 4065 punti complessivi guadagnati. Davanti c’è la Fiorentina, dietro in classifica c’è la Lazio.

I record e le curiosità del terzo scudetto Napoletano

Nella vittoria dello Scudetto 2022/2023 gli Azzurri e Luciano Spalletti hanno riscritto la storia del club, mettendo nero su bianco diversi record.

In quella giornata lo scudetto è stato vinto con 5 giornate d’anticipo, oltre al Napoli soltanto Torino, Inter e Juventus erano riuscite in questa impresa nel campionato a 20 squadre.

Luciano Spalletti è l’allenatore più anziano che ha vinto un campionato di Serie A, il giorno del pareggio contro l’Udinese l’attuale CT della Nazionale Italiana aveva 64 anni e 58 giorni: speriamo che diventi presto anche l’allenatore più anziano ad alzare la Coppa del Mondo.

Un altro record curioso è che sia l’allenatore che tutti i giocatori dell’ultimo Napoli Campione d’Italia, non avevano mai vinto lo scudetto di Serie A fino a quel momento.

In questa stagione stratosferica, il Napoli ha raggiunto Milan, Juve e Inter nel record assoluto di battere tutte e 19 le concorrenti in campionato.

I record del Napoli nell’era Sarri

Torniamo indietro nel tempo all’era Sarri, un periodo maledetto in cui è accaduto di tutto ma che ha visto anche grandi prestazioni. Basti pensare che nel campionato 2017/2018, il Napoli chiuse la stagione con un punto in più, rispetto a quando ha vinto il terzo scudetto: in quel caso 91 punti non bastarono.

Nella stagione precedente il Napoli ha fissato il record all time di 50 gol segnati in trasferta, per un totale di 94 gol: record personale del club. Nel primo campionato con Maurizio Sarri alla guida del club partenopeo, Higuain fissò il record all time di 36 gol in una sola stagione.

I record di Champions del Napoli

Nella stagione di Champions 2022/2023 il Napoli di Spalletti ha battuto l’Ajax in casa per 1 – 6, stabilendo la peggiore sconfitta assoluta dei Lancieri nelle competizioni UEFA.

Nella stagione 2013/2014 il Napoli di Benitez chiuse il girone di Champions con 12 punti, a pari merito con Arsenal e Dortmund, ma la peggior differenza reti decretò la retrocessione del club in Europa League: questo è il record all time di punteggio più alto con cui una squadra è stata eliminata dalla competizione.

Oltre Maradona

Inutile parlare ancora del più grande calciatore di tutti i tempi, difficilmente si potrebbe aggiungere ancora più splendore con le parole, rispetto alle imprese meravigliose e ai gol eccezionali che Diego ci ha regalato.

Basta guardare un qualsiasi video sul Web con i gol e i dribbling del Pibe de Oro, per innamorarsi e comprendere ciò che le parole non possono esprimere: il calcio nella sua più preziosa essenza, il pallone allo stato puro.