Quanto conta l’Esperienza

Il campionato inizia ad ore ed il signor Spalletti, ora contera’ l’esperienza, più che studiare la situazione dovrà inventarla. Il Napoli a quanto pare è un cantiere aperto e che vede i suoi attrezzi e camion entrare ed uscire di continuo. Work in progress, operai a lavoro, cantiere in lavorazione.

Partito finalmente Petagna, destnaziine Monza, liberato dal ruolo di eterno incompiuto, si da per fatto l’arrivo a Napoli di Simeone ma solo dopo Verona. Una sorta di armistizio calcistico. Non facciamoci del male gratuitamente.

Se per quanto riguarda gli 11 titolari o meglio i 13/14, il gioco è fatto, per il resto il Napoli sembra piuttosto fragilino e poco coperto in ruoli chiave. Al momento nemmeno sappiamo chi gioca in porta e chi affiancherà Osimhen. Avanti così.

Non si tratta solamente di campo. Si tratta di gestione della partita, della stagione, del momento e della rosa. La ssc Napoli ha un disperato bisogno di quei milioni garantiti ai primi 4 classificati.

È proprio così sicuro il presidente che i giovani forzuti e di belle speranze possano in ogni modo sopperire al tasso di esperienza degli adulti? Che ruolo avranno in questo Napoli i vari Zerbin, Gaetano e Zanoli? Partiranno ora, a Gennaio o saranno considerati sostanze valide?

Insomma il vigore contro la calma virtù dei forti.Attenzione i detti antichi non sbagliano praticamente mai.

In questo stato di cose il nuovo Napoli si presenta con un 4 nuovi giocatori senza nessuna presenza in Champions League. Il solo Sirigu nella vita precedente ha assaporato la Champions con il Psg. Certo si capisce. Coniugare Gioventù con esperienza nel calcio vuol dire milioni.

Vuol dire aver calciatori alla Dybala per intenderci. A Napoli non si può. A Napoli l’esperienza costa troppo. Basterà la voglia e la freschezza atletica dei giovani nella stagione fatta di Italia ed Europa? Spalletti a lei, ci faccia sapere.

GIOVANNI CHIARAVALLE

