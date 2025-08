Quali sono le squadre che potrebbero ostacolare il Napoli alla vittoria della Serie A 2025/2026?

Siamo già nel vivo di questo inizio campionato, perché le quote calcio oggi ci segnalano il Napoli come favorita alla vittoria dello Scudetto, ma gli ultimi rumors fanno capire che l’obiettivo principale è spostato sulla Champions.

Non un’impresa facile, quella di creare un progetto costante per diventare grandi in Europa, anzi, tuttavia, l’ottimo mercato e tutti i rinforzi d’eccellenza che il club sta acquistando ci offrono piena fiducia per la scalata UEFA.

Ma non bisogna sottovalutare le sfidanti alla lotta scudetto, che in questa Serie A 2025/2026 sono davvero tante.

Attenzione a Bologna e Fiorentina: operazione Champions

Certo, Bologna e Fiorentina sono lontane dall’obiettivo scudetto, ma presentano due rose di alta qualità e tutta la voglia di piazzarsi nella top 4.

Il Napoli dovrà giocare quattro match contro queste due squadre e non sarà facile fare bottino di punti e portarli a casa. Ma adesso preoccupiamoci delle dirette rivali.

Juve e Inter in prima linea per lo scontro scudetto

Ecco la seconda e la terza favorita per la vittoria del campionato, perché il Biscione è quotato a 3.5 rispetto al Napoli favorito assoluto a quota 3, mentre la Juve vincente è quotata a 5.5 nel palinsesto Antepost.

Il Biscione ha cambiato soltanto allenatore, ma la rosa è rimasta quasi la stessa e manca solo qualche innesto in più. Chivu ha ereditato una squadra potente e consolidata, bisognerà vedere come si evolverà il mercato, ma difficilmente i Nerazzurri se ne stanno in disparte.

La Vecchia Signora si affida a Tudor per creare continuità, in una situazione non facile per la società, tuttavia, sembra proprio che la qualificazione in Champions abbia fatto bene al morale della squadra, che si prepara a onorare tutti i suoi impegni per arrivare a raggiungere il massimo risultato.

Milan e Roma le grandi outsider più pericolose

Parliamo delle due outsider più insidiose, perché l’arrivo di Allegri al Milan ha smosso le acque e nonostante i cambi, basterà trovare dei buoni terzini per chiudere il cerchio. Non dobbiamo dimenticare, però, che con Max Allegri non ci sono mai problemi di terzini, infatti, sta già adattando Pobega e Saelemaekers: a quanto pare la notizia non è un semplice post ironico.

Il Diavolo vincente scudetto è quotato a 6.5, mentre la quinta potenza più forte del campionato, che punta a infastidire e togliere lo scettro ai campioni in carica, è la Roma di Gasperini, quotata vincente a 13.

I Giallorossi hanno acquistato un tecnico esperto e che ha vinto anche l’Europa League nel 2024, per questo le quote delle scommesse serie a 2025/2026 sulla vincente dello scudetto rispecchiano le statistiche reali della Roma, che lo scorso anno ha dominato in campionato con una serie di risultati utili consecutivi: 19.

Questi sono tutti i club realmente pericolosi per il cammino del Napoli verso il quarto scudetto, ma Antonio Conte lo sa già e ha tutte le intenzioni di non farsi cogliere impreparato.