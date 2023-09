Quale futuro per il Napoli?

Gestire il mattino dopo la sbornia è sempre complicato. Ad ogni età. Probabilmente da grandi si impara il limite da non superare. Non sempre. La SSC Napoli sta vivendo un momento storico aziendale “complesso”.

Proprio ora emerge organizzazione, struttura ed asset.

Alzi la mano chi ha compreso la strategia aziendale di De Laurentiis per il post scudetto.

Gli addii di Spalletti e Giuntoli, probabilmente andavano gestiti molto meglio.

Più seriamente.

Evitando di buttarla in caciara tra una battuta dai toni bianconeri ed una boutade sulla vita in campagna.

Giuntoli diventa direttore della Juventus, Spalletti ct della Nazionale italiana.

De Laurentiis però, è chiaro, ha i suoi modi.

Lo si conosce in profondità.

Prendere o lasciare.

Il patron fa modo suo.

Spiazzando tutti, ha scelto Garcia per la panchina e fa mercato “da solo”.

Consiglieri nell’ombra e lui solo a metterci la faccia.

L’estate ha però lasciato più di un interrogativo.

I rinnovi, qualche partenza non rimpiazzata ad hoc, arrivi per ora “nascosti” e poco conosciuti. Il tutto condito da una serie di frasi a mezza bocca dei “vecchi”. I campioni d’Italia.

Che messaggio si è dato a Kvaratskhelia, Lobotka ed Osimhen?

Proseguire sulla linea dei giovani dal brillante sebbene “rischioso” futuro, cosa dice alla squadra campione d’Italia?

Nell’anno in cui non ci sarà il mondiale a far da spartiacque, De Laurentiis, la ssc Napoli, che programma ha?

Crescere, assestarsi oppure difendersi?

Quando non c’è calcio giocato, c’è tempo per riflettere.

A voi parole ed idee.

