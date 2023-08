Psg-Real Madrid: in tribunale per Mbappé

L’Argentina il mondiale lo ha conquistato, la Francia lo ha perso, Mbappé lo ha giocato da solo e per un soffio non lo ha vinto da solo.

La fame “ultima” di Messi ha avuto il sopravvento.

La premessa è d’obbligo.

Il calcio è show, i protagonisti sono ricchi e viziati ed in questo caso parliamo del numero 1 al mondo.

Finita l’era Cristiano Ronaldo – Messi, uno in Arabia, l’altro negli States a far spettacolo e business, il signor Mbappé è fuori da ogni dubbio, il calciatore più forte del pianeta.

23 anni ed un curriculum già da calciatore consumato. Numeri da cineteca, velocità impressionante e superiorità tecnica evidentissima. Insomma semplicemente il numero 1.

Per molti il Pelé moderno. Qualcosa di romantico.

Ha una sola pecca Kylian, gioca in un club stellare e che proprio per questo non vince mai.

Una infinità di stelle che molto probabilmente fanno così tanta luce da auto sabotarsi.

Fatto sta che il Psg faraonico non vince e non sfonda. Lo sceicco i migliori li ha presi tutti ma la Champions non arriva. Dopo l’addio del fenomeno Messi, ecco la rotta di collisione firmata Mbappé.

Saltato il rinnovo e dal prossimo anno Kylian sarà libero a costo zero.

Il più forte è anche il più libero. Un ossimoro da serie tv.

Spionaggio calcistico addirittura. I rumors infatti dicono che il Psg sarebbe pronto a querelare il Real Madrid.

I Blancos infatti sarebbero riusciti a convincere Mbappé a non firmare il rinnovo, promettendo per il prossimo anno un contratto da faraone ma in Europa.

Kylian vuole vincere ed avrebbe scelto Madrid.

Mbappe vale una cifra mostruosa. Si calcola che 250 milioni potrebbero non bastare per il suo cartellino.

Insomma siamo al 2 di Agosto e già è scontro tra titani.

Psg – Real Madrid.

Champions di altissimo livello.

