PSG, Leonardo: “Cavani ci ha chiesto di andare via”

PSG Cavani e’ ai saluti…E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it –Dopo quasi sette stagioni, l’avventura di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain potrebbe essersi conclusa. Leonardo, direttore sportivo del club, ha confermato infatti che il giocatore ha chiesto la cessione. “Ci ha chiesto di partire, ha un’offerta dall’Atletico Madrid. A noi piacerebbe che rimanesse, ma vorrebbe andar via e quindi stiamo studiando la situazione. Ad oggi non c’è una proposta che corrisponda al valore del giocatore. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, abbiamo un atteggiamento recettivo perché rispettiamo la volontà di Edinson” ha detto il direttore sportivo dopo la vittoria del PSG sul Lorient in Coppa di Francia.Edinson Cavani nella storia del PSG:Arrivato dal Napoli nel 2013, Edinson Cavani ha scritto la storia recente del Paris Saint-Germain. In questi anni ha collezionato 198 reti in 293 presenze, che lo rendono il miglior realizzatore ogni epoca nella storia del club. Con il club parigino ha vinto cinque campionati, quattro Coppe di Francia, cinque Coppe di Lega e sei supercoppe nazionali.