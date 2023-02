Eintracht Francoforte–Napoli non è ancora decisiva. Nel senso che, dovendosi giocare pure il ritorno, la corsa a un posto nei Quarti di Champions si prospetta tutt’altro che scontata. In ogni caso, l’eco del risultato di stasera potrebbe riverberare, in positivo o negativamente, sulla gara successiva.

Gli azzurri, dunque, si apprestano a scendere in campo alla “Deutsche Bank Park” con la consapevolezza che, per rimanere tra le migliori otto squadre d’Europa, dovranno necessariamente avere la meglio sui tedeschi.

A poche ore dal fischio d’inizio, cerchiamo quindi di scoprire qualcosa in più sulla squadra di Oliver Glasner.

La mano di Glasner sulle Aquile

Il suo arrivo sulla panchina dell’Eintracht coincide con l’avvio di un progetto con una forte identità tattica. Nonostante, nell’estate 2021 fosse stato accolto con un certo scetticismo in riva al Meno; non a causa sua, ovviamente.

L’ambiente però era sfiduciato. La stagione precedente, Die Adler (“le Aquile”) avevano clamorosamente cannato in Bundesliga: un desolante nono posto, che equivaleva a rimanere fuori dalle Coppe europee. Nello stesso periodo, invece, l’allenatore austriaco, alla guida del Wolfsburg, otteneva la qualificazione per la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Insomma, sconfiggendo ai calci di rigore i Rangers nella finale del “Sánchez-Pizjuán”, Glasner non solo alzava l’Europa League nel cielo di Siviglia. S’è anche guadagnato il diritto di disputare da testa di serie la Champions di quest’anno, segnando un nuovo rapporto simbiotico con la piazza. Che apprezza il calcio tremendamente redditizio, praticato dalla Launische Diva (“Diva Lunatica”).

Calcio diretto e iper-verticale

In fase di possesso, l’Eintracht dimostra di avere una impronta di gioco ormai consolidata, che si concretizza nel 3-4-2-1. Nella costruzione dal basso predilige un calcio diretto ed iper-verticale.

Con lanci lunghi a scavalcare la mediana altrui, verso Kolo Muani che si muove in profondità, oppure favorendo gli smarcamenti sulla trequarti di Lindstrøm e Götze. Mentre i due laterali, Buta e Max, accompagnano l’azione in fascia, sopravanzando nella metà campo offensiva.

Generalmente, agevola le transizioni e accorcia in zona palla, arrivando a “rimorchio”, il giapponese Kamada, che dovrebbe pure spendersi nel tentativo di schermare Lobotka o comunque lavorare in copertura preventiva in caso di perdita del possesso.

Grande densità sottopalla

Quando a gestire l’attrezzo sono gli avversari, l’Eintracht si trasforma in un ermetico 5-4-1. I due esterni arretrano, allineandosi al terzetto difensivo.

Contemporaneamente, la coppia di trequartisti si abbassano, formando una linea di pressione. Nel frattempo che Kamada e Sow si compattano.

Tuttavia, a garantire la prima azione difensiva provvede la punta centrale, il cui obiettivo è di sporcare le traiettorie di passaggio, consentendo esclusivamente il giropalla in orizzontale. Altro che imbucate, insomma.

Sostanzialmente, i tedeschi sono una squadra predisposta al grande sacrificio, che strategicamente potrebbe scegliere un atteggiamento prudente e conservativo. Ovvero, tutti (o quasi…) rigorosamente sotto il pallone, obbligando il Napoli ad esplorare vie alternative al gioco avanti-dietro-dentro. Mandarlo sulle fasce, e poi eseguire raddoppi sistematici.

