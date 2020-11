PROGETTO SSC NAPOLI CHARITY: ALL’ASTA I GUANTI AUTOGRAFATI DI OSPINA

Progetto “SSC Napoli Charity” Il Cuore azzurro batte forte anche nel sociale

La SSC Napoli è lieta di annunciare che mancano pochi giorni alla chiusura della terza asta stagionale che assegnerà i guanti indossati ed autografati da David Ospina durante la gara Napoli-Atalanta disputata in questo campionato 2020/2012. Insieme all’oggetto sarà consegnato all’acquirente un attestato della SSC Napoli che ne garantisce l’autenticità. Clicca QUI per partecipare.

Beneficiario dell’asta sarà: Alfa Clan

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.