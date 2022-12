Profilo di un allenatore 2023. Lo show vuole dati

C’è da scegliere l’allenatore dell’anno. C’è da votare il più efficace o il più vincente. Nel calcio è bravo chi vince poche chiacchiere. Chiedete a Trapattoni, magistee del “catenaccio” italiano. La bacheca non mente mai. Uguale dicesi per lo Special One José, 26 titoli o per re Carlo, primo a vincere in 5 Paesi europei la Champions. Storia e la storia, piaccia o no la fanno i vincitori. Il “mio” coach di riferimento, Julio Velasco, dice, “chi vince festeggia, chi perde spiega”. Chiaro no?

Cosa è un allenatore di calcio nel 2023?

Quali caratteristiche, quali prerogative?

È una analisi complessa. Enormemente complessa ma alcuni dati si possono tirar fuori. Fatta eccezione per alcuni professionisti eccellenti, guarda Spalletti, Mourinho, Ancelotti, oggi le panchine di Europa sono affidati a Giovani di belle speranze. I calciatori chiedono idee nuove e fatte da giovanotti. La serie A, dove le squadre giocano davvero a calcio, hanno panchine giovani. Thiago Motta, Dionisi, Zanetti, lo stesso Inzaghi sebbene navigato. In serie B stanno crescendo De Rossi, Cannavaro, Pecchia, Grosso ed altri. De Zerbi già uomo europeo. Nessuno arriva ai 50 anni.

Parlare ai ventenni del 2023 non è come farlo a, quelli di 10 anni fa. Il mondo è cambiato e continua a cambiare alla velocità della luce.

Ogni uomo, però, deve essere studiato per l’ambiente giusto.

Per quanto si possa dire, Spalletti ha, caratteristiche per alcuni momenti ed alcuni ambienti. Mourinho idem, Ancelotti addirittura è stato scelto dai calciatori del Real. I calciatori, sono azionisti di maggioranza e decidono, poche chiacchiere. Hanno la forza di imporre la propria decisione. Nel calcio gli “operai” determinano i destini delle aziende. Le caratteristiche dell’uomo devono adattarsi alla politica aziendale e viceversa.

Gattuso, ad esempio non può diventare Zeman e Zeman mai potrebbe diventare Allegri.

Ora serve scegliere.

Chi è quello davvero bravo?

Chi vince, chi dà spettacolo o chi fa contento il presidente?

Spalletti, Allegri, Mourinho, Ancelotti o l’eterno “perdente” Zdenek?

Scegliete.

