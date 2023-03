Processo chiuso. È meraviglioso il futuro azzurro

Buona sera tifosi. Buona sera Napoletani. Habemus risposta. Habemus idee chiare, anzi chiarissime. L’episodio Lazio aveva per un attimo raffreddato il clima Napoli. Solo per un attimo. Si era tornati ad un interrogarsi atavico. Amiamo farlo. Temiamo la felicità. È un antico difetto dei popoli conquistati.

Vecchio come la cultura di casa. La Lazio, niente più che un incidente di percorso. Ecco cosa ha risposto il campo, il Napoli, Kvaratskhelia e soci. La squadra ha voluto non solo ripartire ma è parso chiaro, volesse ribadire, rimarcare e semmai fosse stato opportuno, serrare i dibattiti. Il Napoli 2023 è la squadra non solo più forte del campionato, non solo la meglio organizzata ma soprattutto la più desiderosa di successo. Per chi la vede dal campo ancor più che dalla tv, ieri, più che recentemente, è stato evidente il presupposto di divertirsi e divertire. Due aspetti fondamentali nella realizzazione di uno show. Chiara rappresentazione di una superiorità tecnica ma ancor più caratteriale. Qualità questa che è la più bella del Napoli moderno. Il Napoli 5.0, infatti, è divenuto maggiorenne ed ha preso la patente. Simbolo di passaggio all’età adulta.

Di questo passaggio, di questa crescita, è evidente, Luciano Spalletti è il protagonista principale.

Una classe di talenti affidata al maestro esperto. Spalletti del maestro ha avuto la caratteristica più importante. Il “si vince uniti”. Nessuno resti indietro. Nessuno sia lasciato solo in fondo all’elenco. Questo Napoli, vincerà di squadra. Di gruppo. Quando questa stagione sarà finita, sarà davvero difficile dare una palma d’oro. Sarà complicato stabilire chi avrà dato il contributo più prezioso. Sarà invece molto più elementare trovare la qualità che ha fatto la differenza.

Lavoro di Insieme.

Il cantiere ha lavorato unito. Serviva fare insieme e lo si è fatto.

I visi distesi, i volti sereni e raggianti, del dopo partita, esprimono la soddisfazione d’aver costruito un pezzo unico.

Un investimento per il futuro.

Questo Napoli ha ufficialmente aperto un ciclo. Chi lo guiderà? Lo vedremo ma è nato un progetto da nuovo secolo.

