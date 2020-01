Probabili formazioni e Notizie sul 18esimo turno di Serie A

ecco le ultime notiizie sulle formazioni del 18esimo turno di serie A,raccolte in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it

Brescia-Lazio (domenica, ore 12.30)

Brescia Corini, squalificato, dovrebbe insistere sul 4-3-1-2, con Romulo alle spalle della coppia Balotelli-Torregrossa. Mateju favorito su Martella a sinistra.

Lazio Inzaghi sarà senza gli squalificati Leiva e Luis Alberto. Al loro posto dovrebbero giocare Cataldi e Parolo. Il primo però non è al meglio, anche se filtra ottimismo. Se alla fine non dovesse farcela, Parolo regista, Lulic interno e Jony a sinistra. Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile in attacco.

Spal-Verona (domenica, ore 15)

Spal Torna Di Francesco dal 1’ e prende il posto di Paloschi. Kurtic in odore di cessione, Semplici domenica lo schiera comunque? All’occorrenza è pronto Valoti.