Probabili formazioni e Notizie sul 18esimo turno di Serie A

Fiorentina Iachini dovrebbe riprendere dal 3-5-2 che adottava anche Montella. Chiesa è pienamente recuperato e a Bologna affiancherà Vlahovic in attacco. Unico dubbio in mezzo al campo, tra Badelj e Benassi, con il primo favorito.

Parma D’Aversa perde Gervinho, ma potrebbe ritrovare Inglese, tornato in gruppo dopo il lungo infortunio. Più facile però che l’ex Chievo torni in Coppa contro la Roma. Sempre out Cornelius e Karamoh, in attacco ci sarà Sprocati con Kulusevski e Pezzella.