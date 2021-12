Principali notizie dai quotidiani napoletani

Dopo il big match di sabato sera contro l’Atalanta è già tempo di una nuova partita cruciale per il prosieguo del Napoli in Europa League, dove gli azzurri Giovedì 9 Dicembre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona ospiteranno il Leicester City, in quella che si preannuncia una partita da dentro o fuori, girone di ferro che vede coinvolte quattro squadre in due punti, fondamentale sarà dunque anche l’altra sfida tra Legia Varsavia e Spartak Mosca. Analizziamo nel dettaglio le principali notizie affrontate dai principali quotidiani napoletani:

Il Mattino Napoli: “NAPOLI DOPPIO RISCATTO” così si apre la pagina dedicata allo sport, facendo riferimento alle tre sfide cruciali per il destino della squadra azzurra che in dieci giorni affronterà Leicester, Empoli ed infine lo scontro al vertice con il Milan. Intervistato l’ex difensore napoletano Ciro Ferrara che sottolinea: ” Il Napoli con i big può tornare avanti, le prime quattro hanno le stesse chance di vincere lo scudetto, grande carattere degli azzurri nonostante le pesanti assenze.” Infine pagina dedicata alla sfida europea di Giovedì sera, “Napoli, pass europeo solo con la vittoria“, vittoria che dà chance agli azzurri di passare il turno, ma fondamentale sarà anche la sfida tra Legia e Spartak.

La Repubblica Napoli: pagina sportiva dedicata alla questione rinnovo dell’attaccante Dries Mertens: “Vorrei restare a lungo“, queste le sue dichiarazioni che sottolineano il suo amore per la maglia e per la città.

