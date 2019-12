Primo colpo invernale Liverpool, arriva Minamino

Il Liverpool apre il suo mercato invernale!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Primo colpo del Liverpool sul mercato invernale, che ufficialmente comincerà ad inizio gennaio. La dirigenza dei Reds, che sabato in Qatar giocheranno la finale del Mondiale per club contro il Flamengo, ha annunciato l’arrivo dal Salisburgo dell’attaccante esterno giapponese Takumi Minamino, che ha firmato fino a giugno del 2024 e indosserà la maglia numero 18. E’ costato 7.,5 milioni di sterline, pari a circa 8,5 milioni di euro. In Austria dal 2015 Minamino, che è anche nazionale del suo paese, ha giocato 199 partite con la squadra targata Red Bull, rivale proprio del Liverpool (e del Napoli) nel girone di Champions, segnando 64 gol. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e sarà a disposizione di Jurgen Klopp fin dai primi di gennaio (il 5 il Liverpool giocherà il derby di FA Cup contro l’Everton) .

“Essere qui è un sogno che si realizza – il commento del 24enne giapponese -, perché da tempo desideravo di giocare in Premier, il torneo migliore del mondo. Però mai avrei immaginato di farlo nel Liverpool, e per questo sono felicissimo”livepool