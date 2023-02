Il Napoli è troppo più forte della media del campionato italiano. Non serviva la trasferta in Liguria per dirlo ma ulteriori conferme, rinsaldano ambiente e spirito. Lo Spezia è poco più di uno sparring partner. Nulla più debole di un pugile che sale sul ring già vinto. Regge un tempo più col carattere che con le molle. Cuore più che tecnica. Va al riposo sullo 0-0 ed è un trionfo. Dovrebbe finire lì il match ma c’è ancora un tempo ed il Napoli dilaga.

Divario. Un abisso.

Pochi minuti e va al tappeto ed è praticamente un “finalmente”.

Kvaratskhelia ed Osimhen sono uno show anche per i tifosi spezzini. Applausi.

Come andare a teatro. Andare a vedere la capolista. La squadra che sta dando spettacolo in Italia ed in Europa. Occasione per assistere ad una esibizione di calcio di alto respiro.

Spalletti è considerato uomo serio e vero da queste parti. La famiglia Spalletti, da queste parti, ha messo radici.

Sentimenti veri.

Cosa resta di questa domenica di ulteriore supremazia? I punti di vantaggio aumentano fino a ribadire un record, un divario ampio e praticamente incolmabile da colmare. Si torna a Napoli consapevoli della propria forza. Autorevoli e ricchi un pizzico in più. Il Napoli di Spalletti è uno spot per il calcio italiano e lo Spezia ne è consapevole. Osimhen da domani sarà sulle figurine Panini mentre si stacca da terra. Domenica di relax già alle 13. Si pranza e ci si riposa.

Primi, decisamente primi, assolutamente primi.

