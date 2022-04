PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI NAZIONALI

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa dei quotidiani sportivi Nazionali di Lunedi 11 aprile 2022, buona lettura da persemprenapoli

Gazzetta dello Sport: MILANINTERROTTO

Contro un bel Toro altro 0-0 per il diavolo: Inzaghi gode. Mal di gol rossonero, Bremer ferma anche Giroud: il vantaggio sui nerazzurri (con una gara in meno) e di 2 punti. Pioli: “Siamo ancora Li”– per quanto riguarda il Napoli, articolo nel taglio a destra che dice Crollo Napoli, Maradona stregato: e terzo, Fiorentina : Bella e spietata.

Corriere dello Sport: CI RIPROVIAMO

La Fiorentina gela gli azzurri, ma la corsa scudetto resta aperta. Il Napoli si smarrisce, Mertens ed Osi non evitano il crollo (2-3). Il Milan frena ancora 0-0 con il Torino: Inzaghi e Spalletti a -2- La Roma in rimonta Sabatini una Furia.

Tuttosport: Grazie Toro

Torino trova un pari che grida vendetta, almeno 5 palle gol nitide per i granata, ancora 0-0 per i rossoneri, il campionato resta ancora apertro- Intervista esclusiva a Gatti, primo acquisto della Juve nella prossima stagione “Io con De Ligt, un sogno”

